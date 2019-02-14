شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة «الدفاع المدني» شرط لإقامة أي فعالية في المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @

أكّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية، عدم إقامة أيّ فعالية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الدفاع المدني باستيفاء الموقع للشروط ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، أنّ توجيه أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يأتي في إطار اهتمامه ومتابعته للعلم والمتعلمين، وما يحظى به تعليم الرياض من رعاية ومتابعة مباشرة منه لاحتياجات الميدان التربوي، وحرصه على سلامة منسوبيه.

وأضاف الوهيبي أن هناك تنسيقًا وجهودًا مشتركة مع الدفاع المدني بمنطقة الرياض في مجالات الأمن والسلامة وتدريب منسوبي الأمن والسلامة على كيفية التعامل مع الحرائق والحالات الطارئة كافة، والكشف على المباني ميدانيًا، لتحقيق بيئة تعليمية آمنة.