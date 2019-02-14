شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة «الدفاع المدني» شرط لإقامة أي فعالية في المدارس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @
أكّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية، عدم إقامة أيّ فعالية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الدفاع المدني باستيفاء الموقع للشروط ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، أنّ توجيه أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يأتي في إطار اهتمامه ومتابعته للعلم والمتعلمين، وما يحظى به تعليم الرياض من رعاية ومتابعة مباشرة منه لاحتياجات الميدان التربوي، وحرصه على سلامة منسوبيه.
وأضاف الوهيبي أن هناك تنسيقًا وجهودًا مشتركة مع الدفاع المدني بمنطقة الرياض في مجالات الأمن والسلامة وتدريب منسوبي الأمن والسلامة على كيفية التعامل مع الحرائق والحالات الطارئة كافة، والكشف على المباني ميدانيًا، لتحقيق بيئة تعليمية آمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر موافقة «الدفاع المدني» شرط لإقامة أي فعالية في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.