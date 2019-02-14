شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تدشن برنامج «تنفيذ» للربط المباشر مع أنظمة الجهات الحكومية والبنوك والمصارف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

دشنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اليوم، برنامج «تنفيذ» الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها.

وأوضحت «ساما»، أنها تسعى من خلال برنامج «تنفيذ» إلى تعزيز مستوى التعاون فيما بينها وبين الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

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وأشارت مؤسسة النقد، إلى أن الربط الإلكتروني مع برنامج «تنفيذ» يضمن المحافظة على سرية المعلومات وإطلاع القضاة عليها ضمن إجراءات معالجة القضايا المنظورة أمامهم كقضايا الأحوال الشخصية (النفقات والتركات).

وأعرب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي عن شكره لوزارة العدل باعتبارها أول الجهات الحكومية التي تم الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني معها ضمن برنامج «تنفيذ»، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والبنوك والمصارف العاملة في المملكة.

يذكر أنه تم تأسيس برنامج «تنفيذ» على المنصة التقنية «وثيق» التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات وكذلك الربط مع القطاع المالي.