السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين من قفين شمال طولكرم



طولكرم 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خمسة فلسطينيين من بلدة قفين شمال طولكرم.

وذكر نادي الأسير في طولكرم لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت أمين أحمد سعيد خشان ،ومحمد سعيد صباح ، وربيع جمال هرشة ، وأمين سعيد هرشة ، ومحمد سمير عمار ، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

//انتهى//

12:34ت م

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طولكرم 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خمسة فلسطينيين من بلدة قفين شمال طولكرم.وذكر نادي الأسير في طولكرم لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت أمين أحمد سعيد خشان ،ومحمد سعيد صباح ، وربيع جمال هرشة ، وأمين سعيد هرشة ، ومحمد سمير عمار ، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.//انتهى//12:34ت م0057

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