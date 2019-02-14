السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية

رام الله 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إعلان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، أن الصندوق السعودي للتنمية، قام بتحويل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.وتحدثت عن تأكيدات مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس للشؤون الخارجية، نبيل شعث، أن الفلسطينيين ينتظرون صدور شهادة الدفن لحل الدولتين، مؤكداً أن إسرائيل تسعى لتقويض مكانة وهيبة السلطة الفلسطينية، من خلال الاقتحامات لمختلف المدن الفلسطينية، وتحديداً رام الله، التي تضم مقارّ السلطة.وأولت اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن عمليات هدم المنازل الركيزة الأساس في عملية تهويد القدس، وحلقة من حلقات خنق الوجود الفلسطيني في المدينة، ودفعه إلى الهجرة بقوة الاحتلال وإجراءاته العنصرية.وأوردت خبر اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عدد من عناصر مخابرات الاحتلال ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت توجه المفوض العام للأونروا بيير كرينبول رسالة إلى المجتمع الدولي والدول المانحة يدعو فيها إلى استمرار في دعم الوكالة بنفس المستوى المالي لعام 2018، لضمان استقرار واستمرار الخدمات في مناطق عمل الوكالة كافة.//انتهى//12:29ت م0054