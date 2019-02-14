سياسي / الرئيس المصري يبدأ زيارة لألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن



القاهرة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم زيارة إلى المانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم أن الرئيس السيسي سيطرح خلال المؤتمر، رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

// انتهى //

12:26ت م

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القاهرة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم زيارة إلى المانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم أن الرئيس السيسي سيطرح خلال المؤتمر، رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.// انتهى //12:26ت م0053

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