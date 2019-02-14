السعودية اليوم / صندوق تنمية الموارد البشرية يعتزم إقامة ملتقى "لقاءات" في 13 منطقة لدعم التدريب والتوظيف

الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسيعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إقامة "ملتقى لقاءات" بـ 13 منطقة في المملكة، وذلك للتعريف بالبرامج والمُمَكنات والخدمات التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع شركائه، وعرض الفرص الوظيفية والتدريبية للباحثين والباحثات عن عمل والطلاب، وأصحاب ورواد الأعمال، سعياً إلى رفع المهارات وتوطين الفرص الوظيفية، وتمكين القوى العاملة في سوق العمل.وأوضح مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري أن الصندوق يعمل على عدة برامج ومبادرات بالشراكة والتكامل مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، ورفع المستوى المعرفي والمهاري لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش عمل وندوات ومحاضرات توعوية وإرشادية ستعقد خلال أيام الملتقى، والتي يجتمع فيها الباحث عن عمل بصاحب العمل الباحث عن موظف.وأشار الدكتور السديري إلى أن اللقاءات يستهدف بناء شراكة إستراتيجية فعالة مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة قاعدة بيانات موسعة لمختصي سوق العمل.وتحتضن العاصمة الرياض أولى فعاليات ملتقى "لقاءات الرياض 2019م" خلال الفترة 26 - 28 جمادى الثاني 1440هـ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة عددٍ من منشآت القطاع الخاص، حيث سيُعرض خلال الملتقى مجموعة من الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية والإرشادية الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل، والطلاب والطالبات، ورواد وأصحاب الأعمال، والموظفين والموظفات، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل وندوات مصاحبة للملتقى.ويمكن للمنشآت الراغبة في المشاركة لطرح الفرص الوظيفية لديها التسجيل في الملتقى من خلال زيارة الرابط: https://www.taqat.sa.// يتبع //12:23ت م0049

عام / صندوق تنمية الموارد البشرية يعتزم إقامة ملتقى "لقاءات" في 13 منطقة لدعم التدريب والتوظيف/ إضافة أولى واخيرة

وستستضيف كل من محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، ومدينة الدمام في المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى خلال العام الجاري 2019م، إلى جانب مناطق المملكة.

وخصص الملتقى خمسة مسارات تحتــوي علــى جميــع الخدمــات والبرامــج التــي يقدمهــا الصنــدوق هي: مسار الباحثين عن العمل، ويهـدف إلى توجيـه وإرشـاد الباحثيـن عـن العمـل ومسـاعدتهم فـي إيجـاد الفـرص لهـم، وتوجيههـم إلى جميـع المنصـات التـي يُمكنهـم مـن خلالهـا الحصـول علـى فـرص وظيفيـة، بالإضافة إلى معـرض توظيـف مصاحـب.

أما مسار الطلاب، فيقـدم الإرشاد المهنـي للطـلاب فـي المراحـل الدراسـية من الثانوية وما فوق عبر توجيههـم وتهيئتهم لســوق العمــل وعمــل اختبــارات متخصصــة تســاعدهم فــي التعــرف علــى ميولاتهــم الوظيفيــة، بينما يدعم مسار موظفي القطاع الخاص الموظفيـن علـى رأس العمـل مـن خـلال التوعيـة والتطويـر والتدريـب والمُمَكنات للتقـدم فـي المسـار الوظيفـي، بالإضافة إلى التعـرف علـى الدعـم المقـدم لهـم مـن خـلال برامـج ومبـادرات الصنـدوق.

في حين، يهدف مسار أصحاب العمل إلى توعيــة وتقديــم الدعــم الــلازم لأصحاب العمــل لمســاعدتهم علــى رفــع نسـب التوطيـن، وتزويدهـم بالكـوادر الوطنيـة المؤهلة للعمـل لديهـم، إضافة إلى التعـرف علـى الدعـم الموجـه لهـم والمقـدم مـن صنـدوق تنميـة المـوارد البشـرية، بينما يهدف مسار رواد الأعمال إلى توعيـة وتقديـم الدعـم الـلازم لـرواد الاعمـال وتوجيههـم إلى جميـع الفـرص المتاحـة لهـم مـن تدريـب وحلول تمويـلية وتمكينية وحاضنـات أعمـال وغيرهـا.

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