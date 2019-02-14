السعودية اليوم / بلدية بداء بمنطقة تبوك تزيل تعديات على أراضي بمساحة تصل إلى 75 ألف متر مربع



تبوك 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

نفذت بلدية مركز بدا التابع لمنطقة تبوك أمس، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بشمال مخططات المركز .

وأفاد رئيس بلدية المركز المهندس محمود العطوي بأن الإزالة طالت 25 موقعاً وبمساحة إجمالية تصل إلى 75 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن التعديات تمثلت بعقوم ترابية وبتر وعلامات حديدية، تم إزالتها بالكامل .

وأهاب المهندس العطوي بالجميع عدم التعدي على الأراضي الحكومية، مؤكداً حرص البلدية كل الحرص على إزالة التعديات ومتابعتها وفرض الغرامات النظامية بتطبيق كافة اللوائح والأنظمة على كل المخالفين.

// انتهى //

12:17ت م

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تبوك 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنفذت بلدية مركز بدا التابع لمنطقة تبوك أمس، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بشمال مخططات المركز .وأفاد رئيس بلدية المركز المهندس محمود العطوي بأن الإزالة طالت 25 موقعاً وبمساحة إجمالية تصل إلى 75 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن التعديات تمثلت بعقوم ترابية وبتر وعلامات حديدية، تم إزالتها بالكامل .وأهاب المهندس العطوي بالجميع عدم التعدي على الأراضي الحكومية، مؤكداً حرص البلدية كل الحرص على إزالة التعديات ومتابعتها وفرض الغرامات النظامية بتطبيق كافة اللوائح والأنظمة على كل المخالفين.// انتهى //12:17ت م0046

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