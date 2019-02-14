السعودية اليوم / اختتام أعمال المؤتمر العالمي الكشفية وحماية البيئة



الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

اختتمت أمس, أعمال المؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة " الذي نظمته جمعية الكشافة العربية

وأُقيم في ختام المؤتمر حفل خطابي وتكريم بحضور نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، الذي ألقى كلمة رافعاً فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على رعايته للمؤتمر، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظه الله -، على ما يجده العمل البيئي من اهتمام من سموه، الأمر الذي جعل حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع البيئة والتنمية المستدامة كإحدى أهدافها الرئيسة في رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن المؤتمر قد حقق أهدافه التي عُقد من أجلها، مقدماً شكره لمعالي رئيس الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه ومتابعته، ولأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر واللجان التنظيمية.

وقُدم بعد ذلك أوبريت وطني، ثم ألقى الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي كلمة عبَّر فيها عن شكره للمملكة العربية السعودية على رعايتها لذلك المؤتمر، مثنياً فيها على جمعية الكشافة العربية السعودية على ما قدمته في ذلك المؤتمر وما تقدمه للحركة الكشفية محلياً وعربياً وعالمياً، وَاصِفًا إياها بالداعم الرئيس للحركة الكشفية ولما تتطلع إليه المنظمة الكشفية العالمية من أجل البيئة المستدامة, مُشيراً إلى أن المنظمة تتعهد بالعمل على تنفيذ ما جاء في توصيات المؤتمر ومخرجاته.

جرت بعد ذلك مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام " إخاء " .

سَلّم بعد ذلك الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية شهادة تقييم الدعم العالمي ( GSAT ) التي حققتها الجمعية مؤخراً لنائب رئيس الجمعية، ثم قام نائب رئيس الجمعية والأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد بتكريم عددٍ من الشخصيات المجتمعية والإعلامية المهتمة بالشأن البيئي، وتكريم اللجان العاملة على تنظيم المؤتمر.

حضر حفل الختام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، ومدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور لارس كوليند، وعددٌ من المهتمين بالشأن البيئي والتطوعي من داخل المملكة وخارجها.

// انتهى //

12:10ت م

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الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساختتمت أمس, أعمال المؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة " الذي نظمته جمعية الكشافة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال الفترة 7 - 8 / 6 / 1440هـ بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل البيئي والتطوعي.وأُقيم في ختام المؤتمر حفل خطابي وتكريم بحضور نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، الذي ألقى كلمة رافعاً فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على رعايته للمؤتمر، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظه الله -، على ما يجده العمل البيئي من اهتمام من سموه، الأمر الذي جعل حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع البيئة والتنمية المستدامة كإحدى أهدافها الرئيسة في رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن المؤتمر قد حقق أهدافه التي عُقد من أجلها، مقدماً شكره لمعالي رئيس الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه ومتابعته، ولأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر واللجان التنظيمية.وقُدم بعد ذلك أوبريت وطني، ثم ألقى الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي كلمة عبَّر فيها عن شكره للمملكة العربية السعودية على رعايتها لذلك المؤتمر، مثنياً فيها على جمعية الكشافة العربية السعودية على ما قدمته في ذلك المؤتمر وما تقدمه للحركة الكشفية محلياً وعربياً وعالمياً، وَاصِفًا إياها بالداعم الرئيس للحركة الكشفية ولما تتطلع إليه المنظمة الكشفية العالمية من أجل البيئة المستدامة, مُشيراً إلى أن المنظمة تتعهد بالعمل على تنفيذ ما جاء في توصيات المؤتمر ومخرجاته.جرت بعد ذلك مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام " إخاء " .سَلّم بعد ذلك الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية شهادة تقييم الدعم العالمي ( GSAT ) التي حققتها الجمعية مؤخراً لنائب رئيس الجمعية، ثم قام نائب رئيس الجمعية والأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد بتكريم عددٍ من الشخصيات المجتمعية والإعلامية المهتمة بالشأن البيئي، وتكريم اللجان العاملة على تنظيم المؤتمر.حضر حفل الختام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، ومدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور لارس كوليند، وعددٌ من المهتمين بالشأن البيئي والتطوعي من داخل المملكة وخارجها.// انتهى //12:10ت م0042

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