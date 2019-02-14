

مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

قدم مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خدماته الصحية للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام لعدد 175247 مراجعاً في قسم الطوارئ، وذلك خلال العام الماضي 2018م.

وأوضحت صحة مكة المكرمة أن عدد مراجعي العيادات الخارجية والمراكز بلغ 278755 مراجعاً، فيما أجرى المستشفى 8381 عملية جراحية مختلفة، إضافة إلى إجراء 1608 عمليات منظار و 1258 عملية قسطرة، و 57193 غسيل كلوي.

‏يذكر أن مستشفى النور التخصصي يُعد أحد المستشفيات الكبرى بمكة المكرمة ويستقبل مئات المراجعين يومياً عبر أقسامها ومراكزها التخصصية وذلك لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام.

// انتهى //

12:06ت م

0041



مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسقدم مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خدماته الصحية للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام لعدد 175247 مراجعاً في قسم الطوارئ، وذلك خلال العام الماضي 2018م.وأوضحت صحة مكة المكرمة أن عدد مراجعي العيادات الخارجية والمراكز بلغ 278755 مراجعاً، فيما أجرى المستشفى 8381 عملية جراحية مختلفة، إضافة إلى إجراء 1608 عمليات منظار و 1258 عملية قسطرة، و 57193 غسيل كلوي.‏يذكر أن مستشفى النور التخصصي يُعد أحد المستشفيات الكبرى بمكة المكرمة ويستقبل مئات المراجعين يومياً عبر أقسامها ومراكزها التخصصية وذلك لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام.// انتهى //12:06ت م0041

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 175 ألفَ مراجع لقسم الطوارئ بمستشفى النور في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.