شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القصبي: رعاية خادم الحرمين لمشاريع الرياض تؤكد تسارع مسيرة التنمية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:51 صباحًا, 14 فبراير 2019 م المناطق_الرياض وصف وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي رعاية خادم الحرمين الشريفين تدشين واطلاق مشاريع الرياض بأنها تأكيد على تسارع مسيرة التنمية والتطوير للوطن. جاء ذلك في تغريدة للوزير القصبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها:«رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض وافتتاحه» يرعاه الله «ووضعه حجر الأساس لـ 1281 مشروعاً بأكثر من 82 مليار ريال تؤكد تسارع مسيرة التنمية والتطوير لازدهار هذا الوطن الغالي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | القصبي: رعاية خادم الحرمين لمشاريع الرياض تؤكد تسارع مسيرة التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.