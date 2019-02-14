شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يثمن قرار إطلاق السجناء بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ثمن وزير العدل توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية في منطقة الرياض. ووجه المحكمة المختصة في المنطقة سرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية.



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