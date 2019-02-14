شكرا لقرائتكم خبر عن بخاخات الربو لا تسبب الإدمان والان نبدء بالتفاصيل
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن بخاخات الربو لا تسبب الإدمان عليها ، ونفت الهيئة صحة الاشاعة التى ترددت حول هذا المضمون
< Previous PageNext Page >
كانت هذه تفاصيل خبر بخاخات الربو لا تسبب الإدمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.