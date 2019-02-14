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بخاخات الربو لا تسبب الإدمان

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن بخاخات الربو لا تسبب الإدمان عليها ، ونفت الهيئة صحة الاشاعة التى ترددت حول هذا المضمون

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