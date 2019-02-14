الان تتابع “التعليم”: عام واحد للبت في قضايا شاغلي الوظائف المتعثرة في الإدارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

اعتمدت وزارة التعليم لجنة للبت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم، بناء على قرار لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، حصلت “الخليج 365” على نسخة منه.

وتضمن القرار تشكيل لجنة البت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم، برئاسة مدير المتابعة، فايز العنزي، وعضوية مدير إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، ابراهيم الجلعود، وعبدالله الكريدا، وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، وإبراهيم الفريحي، المشرف العام على قضايا شاغلي الوظائف التعليمية.

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وأشار القرار إلى مهام اللجنة وهي: معالجة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم، وفق ما تقتضيه اللوائح والأنظمة والتعليمات، واقتراح التوصيات المناسبة لتسهيل اجراءات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية.

وتتربط اللجنة بوزير التعليم، ولها الحق في اتخاذ اي اجراء أو قرار نظامي ترى أنه يحقق الهدف الذي شكلت لأجله بعد العرض علينا.

وللجنة الاستعانة بما تراه من منسوبي الوزارة لتسهيل مهام عملها ولرئيس وأعضاء اللجنة إنابة من يرونه من إداراتهم للقيام بالزيارات الميدانية.

وتكون مدة عمل اللجنة عام واحد اعتبارا من 28/5/1440هـ، وعلى مديري إدارات التعليم وقطاعات الوزارة التعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها كل فيما يخصه.