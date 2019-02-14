دراسة: السجائر الالكترونية ليست أقل خطرا من العادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت نتائج دراسة تتعلق بالسجائر الالكترونية مخاطر استخدام هذه السجائر على الرئة.

وبحسب موقع Science Daily فقد أجرى فريق بحث من أستراليا الدراسة وأثبتوا أن السجائر الالكترونية لا تعتبر أقل خطرا من السجائر العادية كما هو شائع بين الناس، ولها التأثير السلبي نفسه على الرئتين الحاصل من تدخين السجائر العادية.

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وقدر الباحثون أنه منذ ظهور هذا النوع من السجائر فإنه يتوقع وفاة قرابة 8 ملايين شخص بحلول عام 2030

ولخصت الدراسة المقارنة بين أنواع عدة من السجائر إلى أن هذه السجائر لا تقل خطورة عن السجائر الأخرى.

وذكر رئيس جمعية التبغ الأوروبية أنه يتم تسويق السجائر الالكترونية على أنها أقل خطر بنسبة 95% من السجائر الأخرى، وساهمت هذه الإعلانات في انتشار هذه السجائر والاعتقاد أنها أقل ضررا.