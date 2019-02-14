الخبر تستضيف الريشة الطائرة للناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تستضيف الخبر اليوم بطولة المملكة للناشئين للريشة الطائرة التي ينظمها الاتحاد السعودي للعبة، بمشاركة نخبة من لاعبي مراكز الاتحاد التدريبية في مختلف مناطق المملكة هي: جدة ومكة المكرمة والباحة والمنطقة الشرقية والمجمعة والأحساء، وتستمر البطولة 3 أيام.
وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد يزيد المسعود أن الاستعداد لهذه البطولة تم بتخصيص حصص تدريبية للاعبين بالمراكز التدريبية للاتحاد في المناطق المشاركة، بإجمالي 120 ساعة تدريبية على مدار 30 يوما بإشراف نخبة من المدربين الوطنيين.
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