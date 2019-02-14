محتال فنزويلي يخدع أحد أفراد النظام الحاكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اشترى أحد أفراد النظام الحاكم في قطر شقة تعود للمحتال الفنزويلي راؤول جوريين، المستهدف من جانب الفيدراليين، وتدور الشبهات حول جوريين بتهم التآمر وغسل الأموال، بحسب موقع nypost.
واشترى جوريين في الأصل الشقة التي تبلغ مساحتها 3.096 قدما مربعا من مطورها مقابل 6.45 ملايين دولار نقدا عام 2012، وفي العام الماضي باع الشقة بمبلغ 8.6 ملايين دولار نقدا لشركة قابضة، وكشفت المعلومات أن مشتري الوحدة رقم 3802 هو عضو بالأسرة الحاكمة في قطر.
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