السعودية | الملك سلمان يوجه بإطلاق سجناء معسرين بقضايا حقوقية

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يوجه بإطلاق سجناء معسرين بقضايا حقوقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
هذا ودشن خادم الحرمين الشريفين مساء الأربعاء عددا من المشاريع التنموية في منطقة الرياض تجاوزت قيمتها 82 مليار ريال، وتنوعت بأكثر من 1200 مشروع.
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