محمد بن مسعود - الدمام - بعد ٧ أيام.. بدْء الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوال وعدم ربط الحزام في جازان عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-14 أكدت الإدارة العامة للمرور، أن الرصد الآلي لمخالفتيْ عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة؛ سيبدأ في منطقة جازان بعد سبعة أيام. 14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440 11:15 AM Advertisements أكدت الإدارة العامة للمرور، أن الرصد الآلي لمخالفتيْ عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة؛ سيبدأ في منطقة جازان بعد سبعة أيام. ، بعد ٧ أيام.. بدْء الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوال وعدم ربط الحزام في جازان ،

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