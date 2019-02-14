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في الوقت الذي أكد فيه عدد من أهالي مركز بداء التابع لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك عدم توفر مغَسِّلة أموات داخل نطاق المركز، نفى رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي صحة ذلك، مبيناً أن هناك موظفات في البلدية لهذا الغرض، ويعملن تحت الاستدعاء، ولا يوجد أي تأخير في هذا الجانب، وأن القصور غير وارد إن شاء الله.
وأكد عدد من أهالي المركز اضطرارهم لنقل موتاهم من النساء من مركز بداء إلى محافظة الوجه (100 كلم) ومن مركز أبوالقزاز (70 كلم)، لمحافظة الوجه؛ لعدم توفر مغسّلة أموات من 3 سنوات، وكان آخر متوفية -رحمها لله- اضطروا لنقلها الأسبوع الماضي؛ لعدم توفر مغسلة أموات، مطالبين رئيس البلدية بكشف أسماء المغسلات وإعلان أسمائهن ليمكن التواصل معهن.
إذا توفيت امرأة نقلوها لـ100 كيلو.. أهالي "بداء الوجه": أين مغسّلات الأموات؟بدر الجبل الخليج 365 2019-02-14
في الوقت الذي أكد فيه عدد من أهالي مركز بداء التابع لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك عدم توفر مغَسِّلة أموات داخل نطاق المركز، نفى رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي صحة ذلك، مبيناً أن هناك موظفات في البلدية لهذا الغرض، ويعملن تحت الاستدعاء، ولا يوجد أي تأخير في هذا الجانب، وأن القصور غير وارد إن شاء الله.
وأكد عدد من أهالي المركز اضطرارهم لنقل موتاهم من النساء من مركز بداء إلى محافظة الوجه (100 كلم) ومن مركز أبوالقزاز (70 كلم)، لمحافظة الوجه؛ لعدم توفر مغسّلة أموات من 3 سنوات، وكان آخر متوفية -رحمها لله- اضطروا لنقلها الأسبوع الماضي؛ لعدم توفر مغسلة أموات، مطالبين رئيس البلدية بكشف أسماء المغسلات وإعلان أسمائهن ليمكن التواصل معهن.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
10:52 AM
قالوا: نعاني منذ 3 سنوات.. و"العطوي": هناك موظفات في البلدية لهذا الغرض
في الوقت الذي أكد فيه عدد من أهالي مركز بداء التابع لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك عدم توفر مغَسِّلة أموات داخل نطاق المركز، نفى رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي صحة ذلك، مبيناً أن هناك موظفات في البلدية لهذا الغرض، ويعملن تحت الاستدعاء، ولا يوجد أي تأخير في هذا الجانب، وأن القصور غير وارد إن شاء الله.
وأكد عدد من أهالي المركز اضطرارهم لنقل موتاهم من النساء من مركز بداء إلى محافظة الوجه (100 كلم) ومن مركز أبوالقزاز (70 كلم)، لمحافظة الوجه؛ لعدم توفر مغسّلة أموات من 3 سنوات، وكان آخر متوفية -رحمها لله- اضطروا لنقلها الأسبوع الماضي؛ لعدم توفر مغسلة أموات، مطالبين رئيس البلدية بكشف أسماء المغسلات وإعلان أسمائهن ليمكن التواصل معهن.
، إذا توفيت امرأة نقلوها لـ100 كيلو.. أهالي "بداء الوجه": أين مغسّلات الأموات؟ ،
المصدر : الخليج 365
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