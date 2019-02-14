، شاهد على التاريخ.. الملك سلمان والعرضة.. أداء ومعركة وقصيدة فارقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتقـدم كلما صدح بها العارضون للمشاركة معهم ويُبدي حمـاسته الشـديدة

في كل مرة يشارك فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أداء العرضة السعودية، يبدو عليه التأثر -حفظه الله- والحماس؛ خصوصاً إذا ما كانت الكلمات المرددة حينها هي تلك المرتبطة بالتاريخ الذي يعرفه جيداً "الملك المؤرخ"، والذي قضى دهراً يقلب صفحات الكتب التاريخية محاوراً المثقفين ومساجلاً المؤرخين، موثقاً لحظات عاشها وأخرى ارتبطت بتاريخ أسرته العريق، ومن ذلك "العرضة السعودية".

وفي كل مرة يصدح فيها العارضون بقصيدة "مني عليكم يا هل العوجا سلام" يتقدم الملك سلمان للمشاركة معهم ويبدي حماسة شديدة في ظل معرفته بهذه الأبيات، وتفاصيل المعركة التي قيلت من أجلها، وسبب كتابة تلك القصيدة العظيمة التي صاغ أبياتها الشاعر الشهير محمد العوني قبل 118 عاماً.

وبالعودة لتاريخ هذه القصيدة التي سبقت معركة البكيرية عام ١٣٢٢هـ؛ حيث كان الملك عبدالعزيز فيها في موقف صعب؛ إذ كان يقاتل بمن معه من أهل العارض وجنوب نجد والقصيم مقابل جيش ابن رشيد، الذي استعان بـ١١ طابوراً عسكرياً من الجنود النظاميين من القوات التركية المدربة على الطريقة الألمانية وببنادق حديثة تتسع لأكثر من خمس طلقات ومدافع حديثة؛ بينما كان جيش الملك عبدالعزيز بأسلحتهم وبنادقهم البدائية؛ ولكنه كان يعتمد على شجاعة من معه وإخلاصهم له، وحينها قال الشاعر محمد بن عبدالله العوني هذه القصيدة التي ألهبت حماس الملك عبدالعزيز وجنوده عند دخول المعركة، والتي انتصر فيها الجيش السعودي، وقتل من الجنود الأتراك أكثر من ٤٠٠ جندي، وكانت بمثابة الانتصار الأكبر في المرحلة الأولى لتوحيد البلاد.

و"العوني" أشهر شعراء النبط في زمانه، ولد سنة 1285هـ، تقريباً، في قرية الربيعية من قرى منطقة القصيم، ودرس على علماء بريدة، واتصل بالحكام والأمراء والشيوخ، وتنقل بينهم، متقلباً في توجهاته السياسية، وكان لقصائده الرائعة دور كبير في إثارة الهمم والعزائم، وفيما يلي كلمات هذه القصيدة:

منّي عليكم يا اهل العوجا سلامْ

واختص ابو تركي عمى عين الحريبْ

يا شـيخ باح الصبر من طول المقام

يا حامي الوندات يا ريف الغريب

اضـرب على الكايد ولا تسمع كلام

العز بالقلطات والراي الصليب

لو انت طعت الشور يا الحر القطام

ما كان حشت الدار واشقيت الحريب

اكرم اهل العوجا مدابيس الظلام

هم درعك الضافي لْيَا بار الصحيب

واولاد علي دورهم يوم العتام

يحمون نار الحرب في حامي اللهيب

عينك الى سهرت يعافون المنام

غشٍ لغيرك وانت لك مثل الحليب

لي عسكر البارود واحمرّ الكتام

وتلافحت باذيالها شهب السبيب

والله ما يجلا عن الكبد الملام

إلا الموارت يوم تسمع له نحيب

ومصقلاتٍ كنّها نوض الغمام

بحدودها نفرق حبيبٍ من حبيب