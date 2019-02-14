، عقب إلغاء "الإمارات" طلبيتها.. إيرباص تُوقِف تصنيع طائرة A380 العملاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب عدم الوصول لحل لتحسين محركات الطائرة وهو الذي كانت تطالب به

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية، قبل قليل، عن إيقاف تصنيع طائرات الإيرباص A380 العملاقة، أكبر طائرة ركاب في العالم؛ وذلك بحلول عام 2021 الذي سيشهد تسليم آخر طائرة لهذا المشروع.

ويأتي إيقاف المشروع بعد ما قامت "طيران الإمارات" بإلغاء طلبية بعدد 39 طائرة عملاقة؛ بسبب عدم الوصول لحل لتحسين محركات الطائرة، وهو الذي كانت تُطالب به "طيران الإمارات".

وأعلنت "طيران الإمارات" عن صفقة شراء 40 طائرة طراز إيرباص A330neo، و30 طائرة طراز A350-900، بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار، وتم إعلان الصفقة ببيان رسمي، أردفه إعلان إلغاء غالبية طلبيات طائرات A380 وموعد إيقاف المشروع.