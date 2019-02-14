، لماذا تفشل الصواريخ الإيرانية؟ السر في برنامج تخريبي أمريكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع في عهد "أوباما" ثم تم تنشيطه عندما تولى بومبيو "سي آي إيه"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتسريع برنامج سري للقيام بعمليات تخريب ضد الصواريخ الإيرانية؛ حيث وصف مسؤولون أمريكيون البرنامج، بأنه جزء من حملة موسعة من الولايات المتحدة، لتقويض قدرات إيران وعزلها.

وبحسب الصحيفة؛ فإن البرنامج تم تدشينه في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وتم من خلاله تسريب قطع غيار ومواد فاسدة لبرنامج إيران الصاروخي؛ إلا أن البرنامج تراجع في أواخر عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ثم تم تنشيطه مرة أخرى عند تولي مايك بومبيو إدارة "السي آي إيه" في عام 2017؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز" الخميس.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن محاولتين إيرانيتين لإطلاق الصواريخ فشلتا الشهر الماضي وحده، كما توضح الأرقام أن 67% من التجارب الإيرانية الصاروخية فشلت، وهو عدد كبير بشكل مثير للدهشة مقارنة بمعدل فشل 5% من التجارب في جميع أنحاء العالم.

وهذا الأمر أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه، أثناء إعلانه عن الاستراتيجية الجديدة للدفاع الصاروخي، عندما تحدّث عن فشل تجربة إطلاق صاروخ إيراني.

وقال ترامب إن هذه التجربة لو نجحت، لكانت ستعطي إيران قدرة صاروخية عابرة للقارات؛ وهو ما لن تسمح الولايات المتحدة بحدوثه.

وهذا التصريح يُفهم منه أن إدارة ترامب تعمل على أكثر من مسار؛ بهدف ردع النظام الإيراني، وإفشال جميع أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم.