، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - رياح مثيرة للأتربة على تبوك والجوف وتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر بالشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى: حائل، والقصيم، وحفر الباطن، والقيصومة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتيْ تبوك والجوف؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى غربية، تتحول على الجزء الشمالي إلى شمالية غربية بسرعة 16- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.