بعد 14 عامًا سجنًا.. محكمة الطائف تطلق سراح “العصلاني” لإعادة أموال 7 آلاف مساهم

أطلق قاضي المحكمة العامة بمحافظة الطائف سراح الموقوف “محمد بن أحمد هاشم العصلاني” بعد 14 عامًا، كان قد قضاها بين القضبان الحديدية في السجن العام إثر القبض عليه متزعمًا إحدى قضايا المساهمات المالية الشهيرة التي شهدتها المحافظة.

وتفصيلاً، جاء إطلاق سراح ” العصلاني” كمهلة، منحه إياها القاضي، ومدتها خمسة أشهر، تنتهي بنهاية شهر شوال القادم، مشروطة بإعادة كامل الأموال لباقي المساهمين ضمن المجموعات التي كان يترأسها، ويزيد عددهم عن 7 آلاف مساهم. وبلغت قيمة الأموال الواجب إعادتها أكثر من 500 مليون ريال بعد أن أسهم تدخُّل المحامي الموكل عنه في المسارعة في إطلاقه؛ لكي يتمكن من حصر أعداد المساهمين، وإعادة المبالغ لهم، ومن ثم إغلاق تلك القضية التي دامت تداولاً لدى القضاء أكثر من 14 عامًا.

وأكد محامي “العصلاني” وفقًا لـ”سبق” أن المساهمين عددهم يقرب من سبعة آلاف مساهم بمبالغ تقارب خمسمائة مليون ريال، وقد تم الانتهاء -بفضل الله تعالى- من رصد السجلات المدنية لقرابة تسعين في المئة من المساهمين في الصك. داعيًا المساهمين الذين لم يتم إضافة سجلاتهم المدنية إلى المسارعة بإرسالها عبر إيميل مكتب المحامي الخاص به [email protected] ؛ وذلك لتثبيت حقوقهم. وتوقع المحامي -بتوفيق الله تعالى- إنهاء الحقوق الخاصة كافة في غضون شهر شوال القادم.