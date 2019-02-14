نائب أمير الرياض يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بالمنطقة

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما حظيت به منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، من تدشين وإطلاق مشاريع تنموية.

وقال نائب أمير منطقة الرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس): "إن اليوم بكل إنجازاته وعطاءاته، امتداد لمسيرة مباركة جاوزت نصف قرن، بتخطيط ورؤية ثاقبة في العاصمة الرياض رسمت ملامح مستقبل الوطن وشهدت على نموّه وازدهاره وعاصرت تاريخ أمجاده".

وأضاف: "لقد ظلّت الرياض هي سلمان.. وسلمان الرياض بكل ما يُعنى من اسم ومكان، فالوصف تمثل فيها بالبذل والعطاء".

واختتم الأمير محمد بن عبدالرحمن تصريحه، سائلًا الله -عز وجل- أن "يحفظ باني نهضتنا وقائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأن يشد عضده بسمو سيدي ولي العهد الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورغد عيشها".

