دول البحر الأحمر تجتمع بالقاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس استضافتها اجتماعا لكبار المسؤولين للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر على مدار يومين. وقالت الوزارة في بيان «هذا الاجتماع هو الثالث في إطار المشاورات السياسية بين الدول المشاطئة، سعيا لتكثيف التنسيق والتعاون فيما بينها في كافة المجالات».

وحسب الوزارة، عقد الاجتماع الأول على مستوى كبار المسؤولين بالقاهرة في ديسمبر 2017، وتم خلاله مناقشة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في إقليم البحر الأحمر وعلى مشارفه. وتضمن البيان الختامي الاتفاق على أهمية إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وهو ما أكده وزراء خارجية الدول المشاطئة خلال الاجتماع الثاني بالرياض في ديسمبر الماضي، حيث نص على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، يستهدف التنسيق والتعاون بينها، ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات كافة.