11 جامعة سعودية تحت مجهر «قياس» في اختبار مخرجات التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - قياسقياسالرياض

في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها معايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمة البرامج العلمية والمهارية للخريجين، وقياس نواتج التعلم، يعقد المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب حاليا اختبارات مخرجات التعليم في عدد من الجامعات السعودية.

ويستهدف الاختبار الذي يستمر حتى يوم غد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في الفصل الثاني من هذا العام الدراسي 1440هـ، وعددهم 20 ألف طالب وطالبة.

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كما تستهدف هذه المرحلة 21 تخصصا بحسب أهميتها في المرحلة القادمة، ومن بينها: الاقتصاد - الشريعة - المحاسبة - إدارة الأعمال - الإدارة المالية - الرياضيات - التسويق - القانون والأنظمة - اللغة الإنجليزية - الإعلام.

ويتضمن مشروع مخرجات التعليم مكونين أساسيين هما: إعداد معايير المهارات والقدرات، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها، إضافة إلى إعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، وهذا يشمل بناء الاختبارات وتطويرها باستمرار.

ويكتسب هذا المشروع أهميته من ارتباطه بتطوير التعليم والنهوض بمستواه ليرقى إلى مستويات التعليم العالمية.

الجامعات المستهدفة: