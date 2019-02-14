القتل تعزيرا لمهرب حبوب محظورة بتبوك والقصاص من جانيين بالمدينة ونجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تبوك، المدينة المنورة، نجران

أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في الجاني طلال عبدالله النوافلة - أردني - لتهريبه كمية من الحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وإحالته إلى المحكمة، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، ونفذ الحكم أمس في تبوك.

كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في الجاني أحمد بن فواز الرشيدي - سعودي - لقتله توفيق بن نويجي الرشيدي - سعودي -، وذلك بإطلاق النار عليه طلقات عدة أدت إلى وفاته إثر مضاربة جماعية، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، ونفذ الحكم أمس في السجن العام بالمدينة المنورة.

وأصدر بيان ثالث بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في الجاني علي بن مانع آل مردف - سعودي - لقتله يحيى بن صالح اليامي - سعودي -، وذلك بطعنه طعنات عدة مما أدى إلى وفاته والتمثيل به وتشويه وجهه وقطع أنفه وفصله عن قاعدته بعد قتله، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، ونفذ الحكم أمس في نجران.