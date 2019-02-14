شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: النظام الإيراني هو الراعي الأول للإرهاب في العالم والان مع التفاصيل

قال الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة: "إن النظام الإيراني هو الراعي الأول للإرهاب في العالم".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر تويتر، "أن النظام الإيراني مستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في المملكة العربية السعودية واليمن".

ولفت السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن المملكة العربية السعودية تنضم اليوم إلى ما يقرب من 70 دولة في قمة وارسو لاتخاذ موقف موحد لمواجهة التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة، وعلى رأسها الراعي الأول للإرهاب في العالم النظام الإيراني.

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وشهدت العاصمة البولندية، وارسو، الأربعاء، بمشاركة دولية واسعة، انطلاق المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة، لبحث آلية لوقف أنشطة إيران الهدامة في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب، ومناقشة السلام والأمن.

ويشكل التجمع مناسبة لاستعراض وحدة الصف كرد قوي على نظام إيران الذي يحتفل هذا الأسبوع بمرور 40 عاما على الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي، وإقامة نظام ولاية الفقيه.

ومن المقرر أن يطلق مؤتمر وارسو مجموعات وورش عمل متنقلة في دول عدة للنظر في قضايا المساعدات الإنسانية واللاجئين والأسلحة الباليستية ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية.