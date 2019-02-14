شكرا لقرائتكم إعلاميون يزورون الجامعة الإلكترونية ويطلعون على تجربتها التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل مدير الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى، في مقر الجامعة بالرياض، وفدًا من جمعية إعلاميون، للاطلاع على الجامعة، وبحث سبل التعاون الممكنة بين الطرفين بما يخدم المصلحة العليا للوطن.

واستهل الوفد الزيارة بجولة في مبنى الجامعة، اطلع خلالها على ما يحتويه من فصول دراسية مزودة بأحدث تقنيات العرض الإلكتروني، المرتبطة بتطبيقات الحوسبة والشبكة المعلوماتية المعتمدة على التواصل المستمر بين جميع أطراف العملية التعليمية، الأستاذ والطالب، كما اطلع على برامجها التعليمية وتطلعاتها المستقبلية نحو بناء مجتمع المعرفة وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال توظيف تقنيات التعليم في التدريس بالجامعة، بما يحقق التحول الوطني 2020 ويخدم رؤية المملكة 2030.

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وفي أعقاب الزيارة، أعرب نائب رئيس جمعية “إعلاميون” والمتحدث الرسمي لها عبد العزيز بن فهد العيد، عن سرور الجميع بهذه الزيارة المفيدة، حيث تعرفوا على برامج الجامعة السعودية الالكترونية والخدمات المتطورة التي تقدمها أكاديمياً في توظيف التقنية لخدمة العملية التعليمية ورفع مستوى جودته.

وأضاف العيد: تم الاتفاق مبدئياً بين الجامعة والجمعية على صياغة تعاون عملي يخدم التعليم والمجتمع، ونسجل فخرنا بأن يكون في وطننا العزيز جامعة على هذا المستوى الرفيع من الأداء، ونقدر للجامعة ترحيبها بالشراكة مع الجمعية وحرصها بأن تثمر وتجلب المنافع للوطن.

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