شكرا لقرائتكم محمد بن عبدالرحمن عن تدشين الملك سلمان لمشروعات الرياض: تخطيط ورؤية ثاقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما حظيت به منطقة الرياض مساء أمس من تدشين وإطلاق مشاريع تنموية.

وقال نائب أمير منطقة الرياض في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: ” إن اليوم بكل إنجازاته وعطاءاته امتداداً لمسيرة مباركة جاوزت النصف قرن بتخطيط ورؤية ثاقبة في العاصمة الرياض رسمت ملامح مستقبل الوطن وشهدت على نموه وازدهاره وعاصرت تاريخ أمجاده ” .

وأضاف” لقد ظلت الرياض هي سلمان … وسلمان الرياض بكل ما يُعنى من اسم ومكان فالوصف تمثل فيها بالبذل والعطاء”.

واختتم الأمير محمد بن عبدالرحمن تصريحه، سائلاً الله عز وجل ، بأن يحفظ باني نهضتنا وقائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وأن يشد عضده بسمو سيدي ولي العهد الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورغد عيشها.

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