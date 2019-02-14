"كراني": هذه المناطق تستقبل الزائر القطبي الأبيض.. وبشائر خير خلال 48 ساعة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكد خبير الطقس حسن كراني أن أجواء المناطق الشمالية الغربية تبدأ مع فجر اليوم الخميس في استقبال الزائر القطبي بوشاحه ناصع البياض.

وتفصيلاً، قال "كراني" في تصريح خاص إلى "سبق": بعون الله تعالى تبدأ أجواء الشمالية الغربية (تبوك) مع فجر اليوم في استقبال الزائر القطبي بوشاحه ناصع البياض الذي يمتد حتى أجواء الحدود الشمالية (الجوف)، والأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك وسواحلها، والمدينة المنورة وسواحلها، ومع فجر الجمعة سوف يغطي -بعون الله تعالى- أجواء الشمال والأطراف الشمالية للشرقية ومنطقة القصيم للوسطى كافة، وبعد ذلك يستمر في التعمق التدريجي خاصة مع فجر الأحد؛ ليغطي أجواء العاصمة الرياض وغربها وشرقها وأجواء المنطقة الشرقية كافة، وجنوبًا حتى أجواء المناطق الجنوبية.

وأضاف: ذلك التحرك للكتلة الهوائية الباردة سيؤدي لانخفاض ملموس جدًّا في درجات الحرارة، سواء العظمى أو الصغرى، مع احتمالية أن تصل الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي، والفرصة مهيأة -بعونه تعالى- لتكوُّن الضباب الكثيف في ساعات الليل المتأخرة والصباح الأولى، خاصة على أجواء القطاع الشمالي، مع فرصة لهطول ثلجي على جبل اللوز، الضلع والمرتفعات الجبلية.

وتابع "كراني": أما بالنسبة لبشائر الغيث فسوف يكون هناك تكوُّن رعدي ممطر على البوابة الشمالية الغربية (منطقة تبوك)، يمتد للحدود الشمالية (الجوف)، والأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك وسواحلها، والمدينة المنورة وسواحلها، ومكة المكرمة وسواحلها، ثم تدريجيًّا يتحرك الحزام السحابي الركامي الرعدي مع منتصف الـ٤٨ ساعة القادمة في اتجاه حائل، وشرقًا حتى أجواء الشمالية الشرقية (منطقة القصيم)، والعاصمة الرياض، وشرقها، وغربها، والمنطقة الشرقية مع فرصة لتكوُّن سحابي ممطر على المرتفعات الجبلية والجنوبية الغربية ومنطقة جازان وسواحلها والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجبلية. والفرصة مهيأة -بعون الله تعالى- لهطول أمطار رعدية، مع برد ورياح هابطة، واحتمالية انعدام للرؤية، يسبق هطول الأمطار.