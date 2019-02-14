خادم الحرمين يوجِّه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالرياض

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عددًا من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، وجَّه -أيده الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.