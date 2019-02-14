بالصور.. تعليم جازان يحقق المركز الأول للتميز في التعليم على مستوى المملكة

كرّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مساء أمس الأربعاء، الفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، والتي أقيمت فعالياتها على مسرح الوزارة برعاية من وزير التعليم وبحضور قيادات تعليمية من الوزارة وإدارات التعليم بمناطق المملكة ومحافظاتها، حيث حصدت إدارة تعليم جازان 6 جوائز في مجالات مختلفة، وتحقيق المشرف التربوي بمكتب المسارحة والحرث بالحدّ الجنوبي أحمد بن يحيى عطيف على المركز الأول في جائزة التعليم للتميز في فئة المشرف التربوي، وحصول إدارة تعليم جازان كذلك على 4 مراكز متقدمة في فروع الجائزة الأخرى.

وفي التفاصيل -التي تمثلت بفروع جائزة التعليم للتميز، والتي كان لتعليم جازان النصيب الأكبر منها- حقق المعلمان محمد علي صلوي المركز العاشر، وعلي محمد حكمي المركز الثامن في فئة المعلم المتميز، كما حققت مدرسة الثانوية الخامسة وقائدتها غادة محمد بريك المركز الثامن في فئة العمل التطوعي، بينما حققت الطالبة روضة بنت علي باعشن المركز الثامن في فئة الطالبة المتميزة، كما كرّم وزير التعليم مدرسة الابتدائية الثانية بمحافظة فرسان للبنات، على تحقيقها مستويات متقدمة في دراسة الاتجاهات العالية في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2015).

من جانبه، أهدى مدير عامّ تعليم جازان الدكتور عسيري بن الأحوس هذا الإنجاز إلى أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز. مؤكدًا أن "هذه الإنجازات تحققت بتوفيق الله ثم بدعم وتوجيهاتهم حفظهما الله"، كما قدم "الأحوس" تهنئته الصادقة للفائزين والفائزات بالجوائز. مؤكدًا أن التميّز أصبح سمة لمنسوبي التعليم بالمنطقة؛ حيث حقق طلاب وطالبات ومعلمو ومعلمات تعليم جازان هذا العام العديد من الجوائز. مشيرًا إلى أهمية انعكاس هذا التميز على الميدان وتطبيق تجربة الناجحين والمتميزين وتعميمها على المدارس لتحقق الغاية الأهمّ وهي الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها، متمنيًا لأبناء جازان المزيد من التفوق والنجاح والتميز.

