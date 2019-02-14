السعودية اليوم / حريق في مكتب اقتراع قبيل الانتخابات في نيجيريا



لاغوس 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

تعرضت آلاف الأجهزة اليدوية الضرورية للتحقق من هويات الناخبين في انتخابات نيجيريا، المقررة السبت، للتلف بعد حريق طال أحد مكاتب اللجنة الانتخابية في جنوب شرقي نيجيريا.

وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن الحريق، الثالث من نوعه في مكاتب تابعة للجنة في الـ12 يومًا الأخيرة، اندلع في مكتب في ولاية انامبرا، مؤكدةً عدم ورود أي تقارير عن وفيات أو إصابات، وأن التقديرات الأولية تؤكد بأن ما مجموعه 4965 جهازًا ذكيًا لقراءة البطاقات دمر في الحريق.

واندلعت حرائق سابقة في ولاية آبيا بجنوب الشرق أيضًا وفي ولاية بلاتو الواقعة في الوسط، أدت إلى تدمير صناديق اقتراع ومواد انتخابية أخرى.

ويتوجه النيجيريون السبت المقبل إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

// انتهى //

05:12ت م

0334



لاغوس 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واستعرضت آلاف الأجهزة اليدوية الضرورية للتحقق من هويات الناخبين في انتخابات نيجيريا، المقررة السبت، للتلف بعد حريق طال أحد مكاتب اللجنة الانتخابية في جنوب شرقي نيجيريا.وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن الحريق، الثالث من نوعه في مكاتب تابعة للجنة في الـ12 يومًا الأخيرة، اندلع في مكتب في ولاية انامبرا، مؤكدةً عدم ورود أي تقارير عن وفيات أو إصابات، وأن التقديرات الأولية تؤكد بأن ما مجموعه 4965 جهازًا ذكيًا لقراءة البطاقات دمر في الحريق.واندلعت حرائق سابقة في ولاية آبيا بجنوب الشرق أيضًا وفي ولاية بلاتو الواقعة في الوسط، أدت إلى تدمير صناديق اقتراع ومواد انتخابية أخرى.ويتوجه النيجيريون السبت المقبل إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.// انتهى //05:12ت م0334

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