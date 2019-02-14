التحقق من صلاحية الإقامة برقم رخصة الإقامة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية عبر بوابة ابشر

التحقق من صلاحية الإقامة، تعد المملكة العربية السعودية من اهم دول الخليج التي تلاقي أقبال كبير من العمالة سواء المصرية أو العرب أو جنسيات آخري، ولهذا السبب تم حصر المقيمين بها من جنسيات آخرين، وهم ما يطلق عليهم الوافدين أو المغتربين اكثر من 12 مليون مغترب، وهذا عدد هائل يجب التعامل معهم بشكل دائم لرغبتهم في معرفه صلاحيه الإقامة برقم الإقامة عبر بوابه ابشر .

التحقق من صلاحية الإقامة

ولهذا عملت وزارة العمل السعودية ووزارة الداخلية موقع ابشر الإلكتروني، لتسهيل هذه التعاملات لكل هذا العدد الهائل من الأشخاص، وذلك تخفيفا علي الموظفين وتوفير الوقت والجهد للوافدين، وتقدم بوابة ابشر العديد من الخدمات منها الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد والكثير من الخدمات .

رابط التحقق من صلاحية الإقامة

وللتحقق من صلاحيه الإقامة برقم الإقامة، عبر بوابه ابشر الإلكترونية يمكنكم اتباع الأتي :

تظهر صفحه بها كل بيانات الإقامة لهذا الوافد ومدي صلاحيتها وتاريخ تجديدها، الذي يجب أن يلتزم به الوافد ويقوم بالتجديد في الميعاد المحدد، حتي لا يتعرض لفرض أي رسوم إضافية عليه أو توقيع غرامه .