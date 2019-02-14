معرفة صلاحية الإقامة برقم الإقامة رابط استعلام مباشر عبر رابط بوابة ابشر moi.gov.sa

معرفة صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الرسمي من بوابة ابشر الإلكترونية، حيث أتاحت وزارة الداخلية السعودية هذا الموقع تيسرا علي السادة المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وأيضا علي الموظفين حيث كان يتطلب منهم يوميا التعامل مع ألاف الأشخاص وتقديم لهم العديد من الخدمات، سواء معرفة تاريخ انتهاء الإقامة أو معرفة صلاحيه إقامة أو تجديدها أو تسديد رسوم أو غير ذلك من الخدمات، التي تحولت بفضل الله ورؤية ولي العهد وجميع مسئولي المملكة إلي خدمات إلكترونية، وذلك بوضع الخطة المتعارف عليها إعلاميا خطة التطوير 2030 .

رابط معرفة صلاحية الإقامة برقم الإقامة

ومن خلال اتباع الخطوات التالية يمكنك معرفة صلاحيه الإقامة برقم الإقامة، من خلال وزارة الداخلية السعودية عبر بوابه ابشر الإلكترونية:

الدخول علي بوابة ابشر

من الخدمات الإلكترونية نضغط علي استعلام عن إقامة.

إدخال رقم الإقامة.

إدخال الرمز المرئي.

والضغط علي بحث.

يتم فتح صفحه جديده بها كل بيانات الإقامة المراد الاستعلام عنها ومعرفة صلاحيتها وميعاد التجديد .

معرفة صلاحية الإقامة برقم الإقامة

وقدمت وزارة الداخلية السعودية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، من خلال بوابة ابشر العديد من الخدمات الجديدة، كما تعرفنا في هذا المقال علي معرفة صلاحية الإقامة برقم الإقامة بكل خطواته، وسوف نوافيكم بشرح كل الخدمات المقدمة علي بوابه ابشر حرصا منا علي دعمكم .