شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع المالديف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس (الأربعاء) مع وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، والوفد المرافق له، العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان الوزير الضيف لدى وصوله في ديوان الوزارة بالرياض، صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

حضر الاستقبال واللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، كما حضرها الوفد المرافق لوزير خارجية جمهورية المالديف.