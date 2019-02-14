شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تبحث آليات نقل التحقيق في القضايا الجمركية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)ناقش النائب العام الشيخ سعود المعجب أثناء تفقده سير العمل بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، آلية التعبئة الفورية للعمل بالأمر الملكي القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية من الجمارك إلى النيابة العامة والجاهزية والاستعداد الأكمل لتنفيذ القرار وفقا للخطط النشطة والإستراتيجيات الفعالة المعدة مسبقا لهذا الشأن.
وكان النائب العام قام بجولة ميدانية أمس (الأربعاء) على فرع النيابة بالمنطقة الشرقية، واطلع على سير العمل في إعادة تأهيل فرع النيابة بالدمام عقب الحريق الذي طاله في سبتمبر الماضي. والتقى النائب العام خلال الجولة بالمراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم وأجاب على استفساراتهم، ودعا إلى سرعة معالجتها طبقا للأنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة» تبحث آليات نقل التحقيق في القضايا الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.