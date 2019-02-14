شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تبحث آليات نقل التحقيق في القضايا الجمركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش النائب العام الشيخ سعود المعجب أثناء تفقده سير العمل بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، آلية التعبئة الفورية للعمل بالأمر الملكي القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية من الجمارك إلى النيابة العامة والجاهزية والاستعداد الأكمل لتنفيذ القرار وفقا للخطط النشطة والإستراتيجيات الفعالة المعدة مسبقا لهذا الشأن.

وكان النائب العام قام بجولة ميدانية أمس (الأربعاء) على فرع النيابة بالمنطقة الشرقية، واطلع على سير العمل في إعادة تأهيل فرع النيابة بالدمام عقب الحريق الذي طاله في سبتمبر الماضي. والتقى النائب العام خلال الجولة بالمراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم وأجاب على استفساراتهم، ودعا إلى سرعة معالجتها طبقا للأنظمة.