شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الباحة يعتمد إيصال التيار لـ 40 منزلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

اعتمد المجلس البلدي في الباحة توصية بإيصال التيار الكهربائي لأكثر من 40 منزلا دون حجج استحكام في العام الحالي. وعزا رئيس بلدي الباحة أحمد آل هادي قرار الموافقة على إيصال التيار إلى جهود أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الذي وجه بإيصال الكهرباء فورا لجميع المنازل القائمة وإتاحة الفرص للعائلات للاستفادة من منازل معطلة لسنوات بسبب عدم توفر التيار.

من جانبه، أوضح مقدم التوصية عضو المجلس علي مروان الغامدي أن دور المجلس قائم على تلمس احتياجات المواطنين وتبنيها والرفع بها للأمانة، مؤكداً أنه تابع توصية إيصال التيار الكهربائي للمواطنين شهور عدة. وأثنى على جهود الأمانة والإمارة وجميع المسؤولين الذين اصطفوا لصالح المواطن.