شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار مخرجات التعليم في11جامعة وعلى 11 تخصصا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يجري المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب حاليا اختبارات مخرجات التعليم لـ20 ألف طالب وطالبة يدرسون في 11 جامعة، وذلك لتعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها معايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمة البرامج العلمية والمهارية للخريجين، وقياس نواتج التعلم.

ويستهدف الاختبار الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في الفصل الثاني من هذا العام الدراسي 1440هـ، في جامعات الملك عبدالعزيز، الملك سعود، الملك فيصل بالهفوف، الملك خالد، الملك فهد للبترول والمعادن، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نجران، الباحة، الطائف، تبوك، وذلك في 11 تخصصاً تتضمن الاقتصاد - الشريعة - المحاسبة - إدارة الأعمال - الإدارة المالية - الرياضيات - التسويق - القانون والأنظمة - اللغة الإنجليزية - الإعلام.

ويتضمن مشروع مخرجات التعليم مكونين أساسيين، هما إعداد معايير المهارات والقدرات، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها، إضافة إلى إعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، وهذا يشمل بناء هذه الاختبارات وتطويرها باستمرار.

ويكتسب هذا المشروع أهميته من ارتباطه بتطوير التعليم والنهوض بمستواه ليرقى إلى مستويات التعليم العالمية.