شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يستعين بجامعة الطائف لتدريب 93 تربويا على الشعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-dhass @

استعان تعليم منطقة مكة المكرمة بأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف لإقامة دورة تدريبية لـ93 تربويا وتربوية في الشعر العربي. وأوضح مدير تعليم منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي أن الدورات تأتي تزامنا مع أهداف وزارة التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي والمساهمة بتجويد مخرجات الاختبارات الدولية من خلال إتقان مهارة القراءة والكتابة وترسيخ أهمية اللغة العربية الفصحى وتعزيزها في نفوس الأجيال تحدثا وكتابة.

مشيرا إلى أن الدورة تأتي تماشياً مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة التي تدعو لتعليم الشعر ونشر ثقافته بين الناشئة.

يشار إلى أن الدورة تناولت في جلستها الأولى محاور متعددة شملت الفرق بين الشعر والنثر، وتعريف الشعر، كذلك سمات الشعر وخصائصه، ومكانة الشعر والشاعر قديماً وحديثاً، وتناولت الدورة في يومها الثاني كيفية السبيل إلى الشعر والمقاطع الصوتية، وأوزان الشعر العربي والعلاقة بين الموسيقى والشعر، ومكونات الجملة الشعرية وطرق الحفظ والإلقاء.