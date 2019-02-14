شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة»: 3 كليات محظورة على الطالبات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحةفيما تتيح جامعة الباحة أمام الطالبات الجامعيات خيار الدراسة في 13 كلية، لا تزال 3 كليات محظورة عليهن من أصل 16 كلية في الجامعة.
وأكد مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين لـ«الخليج 365» أن الخطط الآنية للجامعة أخذت في الاعتبار قبول الطالبات في كليات الهندسة وطب الأسنان وكلية المجتمع، مستدركاً بالقول إن «قبولهن في كلية الهندسة يحتاج إلى تهيئة المكان بما يحقق تطلعات ومتطلبات التخصص».
ووعد الحسين بقبول الطالبات في كلية المجتمع بعد عودة «منح الدبلوم» قريباً.
وعزا عدم قبول الطالبات في كلية طب الأسنان إلى أن «كل طالبة تحتاج من المستوى الثالث عيادة خاصة بها ما يستدعي ترتيب الأوضاع وتأمين كل مستلزمات الطالبات قبل افتتاح الكلية».
وشدد على أن فتح الكليات الثلاث للطالبات لا تعدو كونها مسألة وقت، لافتاً إلى أن الطلاب والطالبات يستفيدون من 84 برنامجاً أكاديمياً منها 20 لمرحلة الماجستير والباقي للبكالوريوس.
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