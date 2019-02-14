شكرا لقرائتكم خبر عن بدل «نفسية» لموظفي التشغيل الذاتي في «الصحة».. أُسوةً بـ«الخدمة المدنية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حسم الشكاوى المقدمة من موظفي مستشفيات الصحة النفسية على التشغيل الذاتي أمام المحاكم منذ سنوات ومطالباتهم بـ«بدل النفسية»، ووافق الوزير على منح البدل لشاغلي وظائف برامج التشغيل الذاتي أسوة بزملائهم على وظائف الخدمة المدنية.

وطبقاً للموافقة اتخذت الوزارة إجراءات عدة أمس (الأربعاء)، منها حصر مسميات الوظائف الصحية التي يخضع شاغلوها لبرامج التشغيل الذاتي المشمولة بصرف البدل النفسي وتحديد مقدار البدل المستحق لكل مسمى وظيفي وفق معيار متطلبات المهمات الوظيفية، قصر صرف البدل النفسي على شاغلي الوظائف الصحية العاملين في مجمعات الأمل ومستشفيات الصحة النفسية والعيادات النفسية في المستشفيات العامة والتخصصية والمرجعية.

وأفادت المصادر أنه تم التنسيق مع وكالة الموارد البشرية لحصر أعداد العاملين ضمن برنامج التشغيل الذاتي المستحقين للبدل، وقد وردت إجابتهم بالبريد الإلكتروني، وشملت 1567 موظفاً، وبلغت تكلفتها التقديرية مبلغ 2.696.477 ريالاً شهرياً. فيما تم تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية بحصر الموظفين المستحقين ومنحهم لبدل، والنظر في وضع المكلفين في تلك المجمعات سواء كانوا على برامج التشغيل الذاتي من خارج المجمع أو من الخدمة المدنية، وذلك بتسوية أوضاعهم، إما بنقلهم إلى ملاك المجمع أو إعادتهم إلى ملاكهم الأصلي وفقاً لما يحدده احتياج كل جهة، ويصرف البدل النفسي لشاغلي الوظائف الإدارية العاملين في مجمعات الأمل ومستشفيات الصحة النفسية والعامة والتخصصية والمرجعية بنسبة 30% من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من المستوى المثبت عليه الموظف. ومن شروط وضوابط الصرف، أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل، أن تكون الوظيفة معتمدة ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة، أن يزاول مهمات الوظيفة بصفة فعلية، ويوقف صرف البدل في حالة النقل أو التكليف أو الابتعاث أو الإيفاد. وستتم معالجة حالات من يشغلون وظائف برامج التشغيل الذاتي، وتصحيح الوضع الوظيفي لجميع الموظفين المكلفين في المرافق الصحية المشمولة بصرف البدل النفسي.