شكرا لقرائتكم خبر عن 208 عقارات تغادر جبل النكاسة في شهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist 600

فصلت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخدمات عن 106 عقارات، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير حي النكاسة. وأفادت الهيئة بأن تنفيذ المرحلة الثانية يأتي بعد الانتهاء من إزالة 102 عقار في المرحلة الأولى للمشروع التي بدأت قبل شهر، ليصل مجموع المرحلتين إلى 208 عقارات، بين مزال ومفصول الخدمات.

وطبقا لمتابعات "الخليج 365" تسير أعمال التطوير وفق الخطة الزمنية المعدة وصولاً لإعادة تأهيل طبوغرافية المنطقة، وتوفير كافة الخدمات المتكاملة التي تخدم الحجاج وقاصدي مكة المكرمة. وأضافت الهيئة في بيان أمس (الأربعاء) أن تطوير حي النكاسة والأحياء العشوائية الأخرى مرّ بمراحل تخللتها دراسات وورش عمل أخذت في الاعتبار عدداً من الأمور؛ جاء في مقدمتها مراعاة سكان تلك الأحياء، والطبيعة الجغرافية للمكان، إلى جانب النواحي الخدمية. وتهدف مشاريع التطوير إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة.