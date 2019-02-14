شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يطلع على التوجهات الإستراتيجية للصندوق الزراعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على نشاط صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة، والتوجهات الإستراتيجية للصندوق المتوائمة مع السياسة الزراعية للمملكة وفق رؤية المملكة لما من شأنه تعزيز دور الصندوق وتطوير منتجاته كقطاع رائد يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة أمس (الأربعاء) المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي.

وأكد أمير المنطقة الشرقية اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية وذلك من خلال الدعم السخي الذي يجده القطاع الزراعي من القيادة الرشيدة، مشيدا بجهود صندوق التنمية الزراعية في دعم التنمية الزراعية من خلال إقراض مشاريع واستثمارات ذات جدوى توفر منتجات بديلة تعزز التنوع الاقتصادي وتسهم بتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، عبر المدير العام لصندوق التنمية الزراعية عن امتنانه لأمير المنطقة الشرقية على الاهتمام الذي يوليه لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمنطقة، وتشجيعه للمزارعين والمستثمرين، فضلا عما يجده فرع الصندوق بالمنطقة من دعم ومتابعة مباشرة ساهمت بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق وخلق بيئة زراعية مثالية بالمنطقة.

وفي سياق آخر، كرم أمير المنطقة الشرقية أمس (الأربعاء) المشاركين والداعمين لمهرجان سفاري بقيق في نسخته الثالثة الذي اختتم أخيرا. وشكر الأمير سعود بن نايف كافة الداعمين والعاملين في لجان المهرجان، مبيناً أن مهرجان سفاري بقيق يعد من المناشط المباركة في المنطقة، واستطاع أن ينقل الموروث الشعبي القديم ويجسد الماضي العريق للآباء والأجداد للجيل الحالي، ويحظى خلال فترة وجيزة بعدد كبير من الزوار من داخل المنطقة وخارجها. ووجه أمير الشرقية بأن تحظى النسخ القادمة من مهرجان سفاري بقيق بالمزيد من الفعاليات المتنوعة مع أهمية التجديد والتطوير بما يتناسب مع رغبات الزوار ويعكس هوية المنطقة وموروثها.