شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول يتسلّم تقرير الدفاع المدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) تسلّم نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز تقريرا عن أعمال وإجراءات الدفاع المدني بالمنطقة خلال عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل. ونوه الأمير تركي بن هذلول بالجهود الاستثنائية التي بذلها رجال الدفاع المدني، في سبيل الحماية المدنية، وتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر في حالات السلم والحرب، مثمناً ما نفذه الدفاع المدني من أعمال مقدرة وجهود يومية لمباشرة الحوادث، إضافة إلى الأعمال الوقائية لخدمة المجتمع والحفاظ على الممتلكات. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي.

تسلّم نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز تقريرا عن أعمال وإجراءات الدفاع المدني بالمنطقة خلال عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل. ونوه الأمير تركي بن هذلول بالجهود الاستثنائية التي بذلها رجال الدفاع المدني، في سبيل الحماية المدنية، وتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر في حالات السلم والحرب، مثمناً ما نفذه الدفاع المدني من أعمال مقدرة وجهود يومية لمباشرة الحوادث، إضافة إلى الأعمال الوقائية لخدمة المجتمع والحفاظ على الممتلكات. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي.

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