شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين جامعة القصيم والمعهد العقاري لتأهيل الكوادر الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد العدل (القصيم) وقعت جامعة القصيم ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة أمس (الإثنين) بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد العقاري السعودي، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين للإسهام في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل وتقديم الاستشارات والأبحاث العلمية المتعلقة بالقطاع العقاري. ووقع اتفاقية التعاون عميد كلية الاقتصاد والإدارة المكلف الدكتور نصار بن صالح النصار، والمدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس فوزي بن سليمان العيوني، وتضمنت الاتفاقية مجالات وأطر التعاون بين الطرفين، التي تشمل المشاركة في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وإعداد الدراسات الميدانية في مجالات العقار بالمملكة وتأليف الكتب المنهجية، إلى جانب تقديم الاستشارات وتنظيم الفعاليات العلمية.

وقعت جامعة القصيم ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة أمس (الإثنين) بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد العقاري السعودي، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين للإسهام في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل وتقديم الاستشارات والأبحاث العلمية المتعلقة بالقطاع العقاري. ووقع اتفاقية التعاون عميد كلية الاقتصاد والإدارة المكلف الدكتور نصار بن صالح النصار، والمدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس فوزي بن سليمان العيوني، وتضمنت الاتفاقية مجالات وأطر التعاون بين الطرفين، التي تشمل المشاركة في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وإعداد الدراسات الميدانية في مجالات العقار بالمملكة وتأليف الكتب المنهجية، إلى جانب تقديم الاستشارات وتنظيم الفعاليات العلمية.

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