شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة تبوك: سفلتة 12 حياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) واصلت أمانة منطقة منطقة تبوك جهودها لسفلتة 12 حيا، وفق أولويات التنمية العمرانية. وقال المشرف على مشاريع السفلتة بالأمانة المهندس بدر بن ثقيل العنزي إن إستراتيجية الأمانة اعتمدت على أولويات التنمية العمرانية والمتمثلة في الكثافة السكانية ونسبة البناء في كل حي واكتمال البنية التحتية للخدمات كخطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف، إضافة إلى الاعتمادات المالية المتاحة. وأوضح المهندس العنزي بأنه ومن خلال المشاريع السابقة تمت سفلتة حي الرابية بنسة 100% وحي الريان بنسبة 99%، كما بلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي القادسية (2) 99% وحي الهضيبة 83%، وحي النظيم بلغت نسبة طرقه المسفلتة 97% وحي البوادي 98% وحي اليرموك 63%، كما بلغت نسبة سفلتة حي الأخضر 30% وحي الصفاء 15% والشفاء 18%، وبلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي رايس 20%، وبلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي طيبة 45%، كما يجري العمل على إكمال أعمال السفلتة لتلك الأحياء ضمن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها.

واصلت أمانة منطقة منطقة تبوك جهودها لسفلتة 12 حيا، وفق أولويات التنمية العمرانية. وقال المشرف على مشاريع السفلتة بالأمانة المهندس بدر بن ثقيل العنزي إن إستراتيجية الأمانة اعتمدت على أولويات التنمية العمرانية والمتمثلة في الكثافة السكانية ونسبة البناء في كل حي واكتمال البنية التحتية للخدمات كخطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف، إضافة إلى الاعتمادات المالية المتاحة. وأوضح المهندس العنزي بأنه ومن خلال المشاريع السابقة تمت سفلتة حي الرابية بنسة 100% وحي الريان بنسبة 99%، كما بلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي القادسية (2) 99% وحي الهضيبة 83%، وحي النظيم بلغت نسبة طرقه المسفلتة 97% وحي البوادي 98% وحي اليرموك 63%، كما بلغت نسبة سفلتة حي الأخضر 30% وحي الصفاء 15% والشفاء 18%، وبلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي رايس 20%، وبلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي طيبة 45%، كما يجري العمل على إكمال أعمال السفلتة لتلك الأحياء ضمن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها.

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