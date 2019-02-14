شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «خالد»: ورشة تدريبية لـ 150 متدربا ومتدربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في إدارة التخطيط الإستراتيجي، بالتعاون مع عمادة التطوير الأكاديمي والجودة أمس, ورشة تدريبية بعنوان «بناء وإدارة فرق المبادرات التنفيذية»، قدمتها وكيلة عمادة التطوير الأكاديمي والجودة لكليات البنات الدكتورة حصة محمد آل ملوذ، وذلك في مقر الجامعة الرئيسي, لأكثر من 150 متدرباً ومتدربة. واستعرضت الورشة التدريبية مفهوم المبادرات وأهميتها، وكيفية إكساب المشاركين مهارات بناء فريق العمل بشكل فعال، متطرقةً لأهم صفات ومؤشرات فريق العمل، ومراحل إدارة الفريق، وأثر القيادة في بناء وتحسين فريق العمل وإدارته.

واستخدمت آل ملوذ مجموعة من الأنشطة التدريبية التي أثرت البرنامج التدريبي ومن أهمها نشاط «Kahoot Quiz»، وذلك لتنمية القدرات الذهنية للمتدربين وإكساب المتدربين مهارات المشاركة الجماعية. وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون بين عمادة التطوير الأكاديمي والجودة وإدارة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة، بما يضمن تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعددة خصوصا المبادرات التنفيذية.